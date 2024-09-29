الدولية للمحاصيل تقر توزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال

صدقت الجمعة العامة العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العمومية قررت توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممول من أرباح العام مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بإجمالي مبلغ 448 مليون جنيه ليصبح رأس المال بعد الزيادة 768 مليون جنيه موزعًا على 384 مليون سهم.

كما قررت ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 518.97 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 440.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وسجلت الدولية للمحاصيل الزراعية، صافي ربح مستقل بلغ 487.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 284.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.