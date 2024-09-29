وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" والذي يتزامن معه عقد "أسبوع المياه الأفريقي التاسع"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ١٣ - ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود" .

وأكد الدكتور سويلم، أهمية هذا الحدث فى إطار السعى لتعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم وخاصة الدول الأفريقية في مجالات المياه والمناخ، مؤكدا حرصه على توفير كل أشكال الدعم لضمان نجاح الأسبوع بما يعكس المكانة الريادية لمصر على الساحة الدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض كل الترتيبات الفنية واللوجيستية للأسبوع وموقف الجلسات والمسابقات والزيارات الميدانية ومعرض الأسبوع، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين سكرتارية الأسبوع والجهات المعنية محليا ودوليا للأعداد لهذه الفعاليات والاتفاق على تفاصيل الجلسات وورش العمل المقررة خلال الأسبوع والتى بلغت عدد ١٥٢ جلسة تشارك فيها ٢٩ منظمة إقليمية و دولية.

وقد وجه الدكتور سويلم لجهات الوزارة وخاصة المركز القومى لبحوث المياه ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية خلال فعاليات الأسبوع لبحث إجراءات تعزيز التعاون المشترك فى مجال المياه .

المنصة الإلكترونية المخصصة للأسبوع

كما تم استعراض موقف المنصة الإلكترونية المخصصة للأسبوع والتى تم تنفيذها من خلال أحد الشركات المتخصصة، والمنصة الخاصة بالمسابقة والتى تم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع التخطيط.

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية، فقد تم قبول ١١٣ ملخصا بحثيا و ١٨ ملخصا مطولا و ١٠ أبحاث كاملة لعرضها خلال الجلسات، والتنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث المتميزة بالتعاون مع محكمين زائرين من اللجنة العلمية.

كما تأهل ١٣ باحث للعرض خلال مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ٣ دقائق" والمخصصة لطلاب الدراسات العليا، وتم قبول ١٥ بحثا للعرض ضمن مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تستهدف طلاب مدارس STEM ، وقبول عدد ١٠ مشروعات بشكل مبدئى ضمن مسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، وقبول عدد ١١ مشروعا و ٢٦ فكرة بشكل مبدئى ضمن مسابقة "دعم رواد الأعمال الشباب".

كما تم عرض موقف المعرض المقام ضمن فعاليات الأسبوع والذي يعتبر منصة متميزة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه، مع التركيز على تحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الوسائل التكنولوجية فى إدارة المياه.