مصرع عجوز أسفل عجلات سيارة نقل بطما

لقي عجوز بالمعاش يبلغ من العمر 62 سنة يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة نقل بمقطورة حال عبوره الطريق وجرى ضبط السيارة وقائدها ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجودحادث تصادم ومتوفى بالطريق الوسطاني بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة "جمال . ع . ع . م" 49 سنة سائق يقيم بمحافظة أسيوط إختلت عجلة القياده بيده وإصطدم بالمدعو "أسعد . ع . ج . ا" 62 سنة بالمعاش يقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفى "ري . ج . ع . ع" 37 عامل يقيم بذات الناحيةقرر بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهه الجنائية، وجرى التحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض نتج عنها إصابة سائق باشتباه كسر بعظام الجمجمة وشقيفه بجرح رضي بفروة الرأس طرف أول وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة حاصل على بكالوريوس بجرح رضي بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عاطف . ك . ع . ع" 42 سنة سائق مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "حماده . ك . ع . ع" 37 سنة مبيض محارة مصاباً بجرح رضي بالرأس ونجل عمومتهما "محمد . ع . ز . ج" 55 سنة صاحب مخبز .

وطرف ثان "محمد ع ع ع" 41 سنة حاصل علي بكالوريوس مصاباً بجرح بالرأس وكدمة باليد اليمنى وشقيقيه "ممدوح . ع . ع . ع" 45 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"عصام . ع . ع . ع" 49 سنة سائق الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإلقاء الطوب والحجارة وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات على قطعة أرض بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .