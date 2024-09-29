استعدادًا لفصل الشتاء,, تمهيد وتسوية مداخل قرى البحيرة

تواصل مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، برئاسة المهندسة كريمة عاشور، أعمال الصيانة المستمرة للطرق في عدة مراكز بنطاق المحافظة، وذلك من خلال مسح وتمهيد وتسوية الطرق وإزالة التعديات، إستعدادا لإستقبال موسم الشتاء، ولتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتضمنت تلك الجهود الأعمال، مسح وتمهيد طريق النبيرة جعيف.

وعملت مديرية الطرق، على تمهيد مدخل طريق المقابر بالنقراشي، والطريق الفرعي بالنقراشي التابعة لقرية النبيرة بالإضافة لصيانة طريق مصرف صرف النقراشي العمومي بقرية النبيرة وتمهيد طريق مصرف النقراشي حتى دقدوة وخمارة وجبارس وكذا تمهيد مدخل طريق المقابر ومدخل جبارس والسرية بمركز إيتاي البارود.

وقامت المدريرية، بمدينة كوم حمادة على تمهيد وتسوية طريق النجيلة وجوانب الطريق وتسوية مدخل زاوية البحر ،وتمهيد طريق من فم أمين أغا قناطر بولين حتى مغنين على جسر طراد النيل، بالإضافة لصيانة جسر طراد النيل وتمهيد طريق ترعة فرهاش وزبيدة وتسوية مدخل صوفان وطريق الطيرية، وفي مركز شبراخيت تم تمهيد وتسوية مدخل قريتى محلة بشر والإصلاح.

كما تم تسوية مدخل عزبة العرب ومدخل قرية سنهور ،وتمهيد مدخل سنطيس وصيانة طريق العقل بمركز دمنهور، وفي مركز حوش عيسى تم تمهيد الطريق من ترعة النوبارية إلى قرية نجيب محفوظ، وصولًا إلى قرية الشعراوي (طول الطريق 12 كيلومترًا) وتسوية طريق الكوم الأخضر، بالإضافة إلي تمهيد وتسوية طريق زهرة بكفر الدوار، وكذلك

وتمهيد طريق بطورس 105 وطريق دير أمس ،وتسوية طريق جواد حسني وطريق جواد حسني – الجماميزي بمركز أبو حمص

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،وفي إطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها محافظة البحيرة، لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المرورية والبنية التحتية ،خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، بما يضمن سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية في كافة أنحاء المحافظة.