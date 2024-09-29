مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في سلسلة انفجارات بالعاصمة الصومالية مقديشو

أفاد موقع Garowe بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وذكر الموقع أن الشرطة وشهود عيان أكدوا وقوع هذه الانفجارات، التي حدثت يوم السبت، في مقديشو وولاية شابيلي الوسطى المجاورة.

وأشارت التقارير إلى أن أحد الانفجارات وقع بالقرب من مطعم مشهور يجاور المسرح الوطني والقصر الرئاسي، وهو مكان يرتاده العديد من المسؤولين الحكوميين.

حتى الآن، تظل أسباب الانفجارات غامضة، ولا توجد معلومات مؤكدة عن الجهة المسؤولة عنها.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حزب الله نبيل قاووق

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن تصفية القيادي في حزب الله، نبيل قاووق، الذي كان يشغل منصب عضو المجلس المركزي في الحزب. وقد استهدفته ضربة جوية يوم السبت.

وفي بيان رسمي، أوضح الجيش الإسرائيلي أن قاووق، الذي كان مسؤولاً عن وحدة الأمن الوقائي، تم القضاء عليه من خلال غارات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش.

وأشار البيان إلى أن قاووق كان مقرباً من القيادات العليا في حزب الله، وكان "مشاركاً بشكل مباشر في التخطيط لمخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها حتى الأيام القليلة الماضية".

يُذكر أن قاووق انضم إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقد شغل عدة مناصب بارزة، بما في ذلك نائب مسؤول منطقة الجنوب ونائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي أن قيادة حزب الله تمر بحالة من الفوضى الشاملة بعد مقتل الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أنهما تمكنتا من القضاء على حوالي 30 من قادة حزب الله في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن إضعاف كبير في هيكلية الحزب.