محافظ الغربية يناقش مستجدات مشروعات توصيل الغاز بالمراكز والمدن

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى من المشروعات القومية التي ترعاها الدولة وتحرص على توصيلها لكافة المدن والقرى، وتعمل على تعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوي للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع شركة غاز مصر لمناقشة أخر مستجدات مشروعات توصيل الغاز بمراكز ومدن المحافظة .

واستعرض اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال توصيل الغاز بالمراكز والمدن، حيث أشاد المحافظ بالجهود المبذولة في ذلك القطاع بالمحافظة، كما ناقش المحافظ مع الحضور الخطط المستقبلية لاستكمال اعمال توصيل الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان المحافظة حريصة على تقديم خدمة حضارية للمواطنين .

وأشار الجندي، إلى أن المحافظة ومن خلال كافة أجهزتها التنفيذية تبذل كل الجهود مع جميع الوزرات والأجهزة المعنية لتنفيذ خطط الدولة التي تستهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين او المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تقديم كافة التسهيلات التي تؤدي للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة.