رئيس عربية النواب: ما يحدث في فلسطين ولبنان يؤكد وحشية الاحتلال الإسرائيلي

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن ما يجري في فلسطين ولبنان من اعتداءات صارخة ومجازر بشرية تختلف كل الأديان السماوية والمواثيق والأعراف الدولية بمثابة دليل قاطع على وحشية ودموية سلطات الاحتلال الإسرائيلى مطالباُ من المجتمع الدولي سرعة التحرك لإنهاء حرب الابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال الصهيونى

أن الوحشية والبربرية لاتزال في طبائع الصهاينة الذين يحاولون خداع العالم بشعارات كاذبة.

وتساءل " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : إلى متى يظل المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته صامتاً ومتفرجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلى واستهدافه للأطفال والشيوخ والنساء والرجال الأبرياء ودور العبادة والمستشفيات داخل غزة وفي لبنان وما يقع في ضواحيها من قصف ظالم مدمر يؤكد وحشية وبربرية الصهاينة ؟ مطالباً من شرفاء العالم سرعة التحرك حتى لاتتسع دائرة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط ويتم تهديد الأمن والسلم الدوليين

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بضرورة أن يعى ويدرك المجتمع الدولى أهمية تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يحل السلام الشامل والعادل داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها مؤكداً أن هذه الرؤية تتمثل فى اجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على التنفيذ الحقيقى لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة