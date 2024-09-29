الحجز بدأ.. أماكن 1645 وحدة سكنية مطروحة في 8 مدن

يبحث العديد من المواطنين، على محركات البحث بموقع “جوجل" بمصر، اليوم الأحد، عن شقق الإسكان، بعدما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز الفوري لـ1645 وحدة سكنية موزعة على 8 مدن في 6 محافظات، بدءاً من اليوم ولمدة 10 أيام.



أماكن شقق الإسكان المطروحة

أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل المناطق التالية:

255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2).

137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2).

878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2).

5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).

8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2 : 161م2).

240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 161م2).

8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2 : 140م2).

114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).



كيفية التقديم على وحدات الإسكان المطروحة

يمكن للراغبين في التقديم على وحدات الإسكان المطروحة، التوجه إلى أجهزة المدن المعنية في المحافظات، حيث يتم تنظيم الحجز عبر قرعة علنية تجرى لاختيار المستفيدين من الوحدات.



وتتوفر كراسة الشروط في أجهزة المدن، التي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات، مثل المساحات المتاحة، الأسعار، وطرق السداد.