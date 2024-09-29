قطار الشرقية ينهي حياة شخص

لقى شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار بناحية مزلقان تل حوين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول "أمير عادل" 19 عاما، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث صدمه قطار بناحية مزلقان تل حوين بمركز الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وفى سياق آخر أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم موتوسكل مع آخر على طريق منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع آخر على طريق ميت تمامة - منية النصر ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4، حيث اصيب كلا من: مروان محمد السيد 16 عاما مصاب نزيف بالمخ، عادل محمد طه 14 عاما وإصابته كسر بالساق اليسرى، محمد احمد جاد 17 عاما وإصابته اشتباه بنزيف في المخ، خالد محمد توفيق 18 عاما، مصاب ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، وجميعهم مقيمى قرية ميت تمامة التابعة لمنية النصر.

تم نقل المصابين الى مستشفى منية النصر، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.