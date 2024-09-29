تفاصيل جديدة في واقعة العثور على سحر اللاعب مؤمن زكريا

استمع رجال الأمن إلى أقوال التربي رمضان العقبي، صاحب واقعة العثور على ورقة بها أعمال سفلية وسحر وشعوذة، وعليها صورة اللاعب مؤمن زكريا، للوقوف على حقيقة الواقعة.

أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا:

أكد رمضان العقب، تربي مقابر الإمام الشافعي بالخليفة، أن الواقعة صحيحة، مؤكدًا أن اللاعب حضر بالفعل إلى الحوش - المقابر - يرافقه 3 شيوخ، وذلك منذ 25 يومًا بعدما أخبره بواقعة العثور على الورقة، زاعمًا أن بها أعمالًا سفلية وسحرًا لإصابة اللاعب بالمرض.

وأضاف التربي في أقواله، أن اللاعب مؤمن زكريا أخذ منه الورق والصور التي تتعلق بالسحر وقدمها للشيوخ، مؤكدًا صدق روايته: مؤمن أخد مني الورق وأنا مش بكذب واسألوه عن القصة دي.

واستدعى رجال الشرطة، التربي صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا داخل المقابر، على خلفية العثور على طلاسم وعروس وأعمال بالموت والمرض داخل المقابر، وذلك لفحص حقيقة الواقعة.

وقالت شاهدة عيان على واقعة العثور على أعمال سحر داخل المقابر، إن الأعمال عبارة عن طلاسم وعروس وأعمال بالموت والمرض وضعت داخل المقابر، مشيرة إلى أن الكابتن مؤمن زكريا ذهب إلى المقابر للتأكد من حقيقة وجود الصور.

وأضافت: مؤمن زكريا جاب شيخ وحطينا العمل والسحر في المية والملح، لمحاولة فك السحر والأعمال الموجودة داخل المقابر، ما أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الواقعة التريند منذ ظهورها أمس، خصوصًا مع إصابة مؤمن زكريا بمرض ضمور العضلات الذي عطله عن استكمال مسيرته الكروية مع النادي الأهلي.