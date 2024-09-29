نقابة اطباء قنا تشارك فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي

شاركت نقابة اطباء قنا، بفعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا، بهدف زيادة وتنمية خبرات الاطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الديب نقيب اطباء قنا والدكتور محمود عبد المولي امين صندوق نقابة اطباء قنا والدكتور محمود عويس مقرر لجنة الإعلام بنقابة اطباء قنا.

وعلي هامش فعاليات المؤتمر تم عقد ورشه عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير معدة وقولون و قنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون ، عبر تقنيه فيديو كونفرانس لمشاركه الأطباء والتعرف علي المشكلات التي قد تواجههم وكيفيه حلها، بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى .

ونظمت نقابة الأطباء بقنا، بالتعاون مع قسم الأطفال بمستشفى نجع حمادي العام ، يوما علميا حول علاج غيبوبة السكر وارتفاع حموضة الدم لدى الأطفال ،حاضر فيه الدكتور عمر عمرو استشاري السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر تحت رعاية الدكتور محمد الديب محمد الديب نقيب أطباء قنا .

حضر الفعاليات الدكتور محمود عويس مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة والدكتور حيدر عبدالحميد وكيل النقابة والدكتور عمرو صالح رئيس قسم الأطفال بمستشفى نجع حمادي العام .وعدد كبير من اطباء الأطفال بمستشفى نجح حمادي.

وأكد دكتور محمد الديب نقيب أطباءقنا، على أهمية استعادة دور النقابة الريادي في التعليم الطبي المستمر، لافتا لأهمية اللقاءات العلمية التي تجعل الأطباء على علم بأخر المستجدات دائما.

وأشار دكتور محمود عويس مقرر لجنة الإعلام، لوجود جدول دوري للقاءات العلمية في التخصصات المختلفة لتحقيق الاستفادة العلمية لأكبر عدد من الأطباء، وتوسيع النشاط العلمي للنقابة لتلبية احتياجات كل المراحل العمرية للطبيب.

من ناحية أخرى إستقبل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا الأستاذ الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا لبحث سُبُل التعاون المشترك في بداية اللقاء هنأ " حجاجي " الدكتور محمد يوسف علي توليه قيادة المنظومة الصحية بمديرية الصحية ، مُعرباً عن سعادته بمد أوجه التعاون المشترك بين المديرية والمستشفيات الجامعية بالمحافظة بما يعود بالنفع علي أبناء المحافظة بخدمة طبية تتلائم ومتطلباتهم.

فيما أعرب وكيل الوزارة عن إمتنانه للفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ودورهم في تحسين المنظومة الصحية عامة.

مشيراً إلي توجهات الوزارة نحو مد أُفُق التعاون المشترك بين مؤسسة الصحة والجامعة والتكامل المشترك والبناء فيما بينهم.