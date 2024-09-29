الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي يوجه التحية لأسر الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأسر طلبة وخريجي أكاديمية الشرطة، مقدمًا لهم التهنئة، خلال حلفة تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

 وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أشكرهم أنهم أعدوا أبناءهم وبناتهم وجهزوهم بشكل جيد وقدموهم لبلدهم مصر لكي يشاركوا في حماية أمنهم واستقرارهم.

 وتابع: “أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد والأداء المميز للكلية، وبطمن على الكلية والأداء الموجود بشكل بسيط، وكل مرة أجي أطمئن وأسعد بالمستوى”.
 

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