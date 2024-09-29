سعر الدقيق بتعاملات اليوم الأحد عند تاجر الجملة

سعر الدقيق اليوم عند التاجر.. شهد سعر الدقيق خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة والاسواق المحلية، ثباتًا، وحقق سعر الدقيق (بروتين/24)، استقرارًا، مسجلا اليوم لسعر الطن نحو 13,800 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2024.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر طن الدقيق اليوم الأحد باسواق الجملة، حيث جاءت اسعاره على النحو الاتي:

سعر طن الدقيق اليوم الأحد

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,000 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,800 جنيه.

الدقيق بروتين 22

وثبت سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,600 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة محلي لدى التاجر، استقرارًا وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 9,300 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن