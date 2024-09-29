سقوط عنصر إجرامي بحوزته أقرص مخدرة في القاھرة

أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة قیام (أحد العناصر الإجرامیة – مقیم بدائرة قسم شرطة ثالث مدینة نصر) بتصنیع وترویج المواد المخدرة متخداً من دائرة قسم شرطة ثالث مدینة نصر بالقاھرة مسرحاً لمزاولة نشاطھ الإجرامى.

عقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھ وأمكن ضبطھم وبحوزتهم (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى" – كمیة من المواد المخدرة المتنوعة – الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة فى التصنیع)، وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة (2 ملیون جنیھاً تقریباً).

وفى سياق آخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل أدوات صيد؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمحافظة المنوفية.

وتبين اتهام المتهم بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ31 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق آخر فقد ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين، بقتل شاب، والتخلص من جثته، بمنطقة زراعية في أطفيح، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، لشكهم في تورط المتهم بسرقة هاتف أحدهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات في أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب بها آثار اعتداء وضرب، وبتكثيف التحريات تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإنهاء حياة المجني عليه، لشكهم أنه سرق هاتف ملك أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ضبط عاطل متهم بالنصب على المواطنين فى الجيزة

ضبطت أجهزة الأمن، عاطل متهم بالنصب على المواطنين في الجيزة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة علاجهم من السحر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد تورط عاطل في النصب على المواطنين، وادعاء قدرته على العلاج من السحر، مقابل حصوله على مبالغ مالية من الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق وراء إضرام النيران فى شقة طليقة صديقه وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد بقيام سائق بإضرام النيران بشقة طليقة صديقه، نتج عنه إحتراق محتويات الصالة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.

وتبين من خلال التحريات صحة الواقعة، وبضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الحادث نتيجة خلافات سابقة بينهما لقيامها بالزواج مرة أخري، عقب تطليقها من صديقه، وعليه قام بالتوجه للشقة في وقت عدم تواجدها، وكسر باب الشقة وإضرم النيران بها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.