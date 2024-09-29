كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد صرف مستحقات المعلمين بالحصة في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموافقة على الاستعانة بـ50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لـمرحلة التعليم الأساسي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا للمعلمين بالحصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللجوء إلى المعلمين بالحصة في ضوء ما تبذله الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مجهودات لسد العجز في هيئات التدريس بالإدارات والمديريات التعليمية.

موعد إعداد كشف مستحقات المعلمين بالحصة:

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يتم إعداد كشف بحد أقصى يوم 10 من كل شهر موضحًا به أسماء ومستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم وموافاة وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي بهذا الكشف شهريًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بناءً على التنسيق الذي تم مع وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي، سيتم سداد مستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم يوم 28 من كل شهر.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه في حالة وجود أي معوقات، أو تعثر في سداد مستحقات المعلمين بالحصة في التوقيتات المحددة، يتم التواصل (فورًا) مع الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة.