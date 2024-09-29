إقبال على التعليم الأزهري.. ووكيل المعاهد: طبيعة المصريين تتجدد في حب دراسة الدين

كشف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أسباب الإقبال على التعليم الأزهري، حيث أشار إلى أن طبيعة المصريين تتجدد في حب الدراسة الدينية، والتي تجمع بين علوم الدين والثقافة، من خلال التطوير النموذجي في البرامج الدراسية الأزهرية.

وتابع الدكتور أحمد الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: لدينا مجموعة معاهد نموذجية وتجريبية أدت للإقبال على الأزهر الشريف.

وأضاف أحمد الشرقاوي: جميع قادة الأزهر في الميدان ووسط الطلاب والطالبات بـ27 منطقة تعلمية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، منوها أنه يتم التعامل مع كثافة الفصول من خلال العمل فترتين ببعض المعاهد.

واختتم قائلا: جودة المحتوى التعليمي الأزهري وتنمية مهارات المعلمين عناصر أساسية لدى الأزهر الشريف، وتخضع لمراقبة ومراجعة من علمائه الكبار.