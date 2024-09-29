الإحصاء: 961220 عقد زواج في 2023.. و265606 حالات طلاق

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، كاشفًا عن مجموعة من المؤشرات المهمة التي تعكس التغيرات في نمط العلاقات الاجتماعية في البلاد.

وفقًا للإحصاءات، بلغ عدد عقود الزواج 961,220 عقدًا في عام 2023، بزيادة قدرها 3.4٪ مقارنة بعام 2022 الذي شهد تسجيل 929,428 عقدًا، كما تشير البيانات إلى أن عقود الزواج في الحضر بلغت 388,696 عقدًا، ما يمثل 40.4٪ من إجمالي العقود، في حين سجل الريف 572,524 عقدًا، أي ما يعادل 59.6٪.

الفئات العمرية

تحليل البيانات حسب الفئات العمرية يكشف أن الفئة الأكثر زواجًا بين الأزواج كانت من 25 إلى 30 سنة، حيث بلغ عدد العقود 400,846 عقدًا (41.7٪)، وبالنسبة للزوجات، كانت الفئة الأكثر زواجًا هي من 20 إلى 25 سنة، حيث سجلت 379,246 عقدًا (39.5٪)، وكان متوسط أعمار الأزواج 30.3 سنة، بينما بلغ متوسط أعمار الزوجات 24.8 سنة.

التعليم وتأثيره على الزواج

من حيث الحالة التعليمية، كانت أعلى نسبة زواج بين الأزواج الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود 378,248 عقدًا (39.4٪)، وبالنسبة للزوجات، كانت النسبة الأعلى بين الحاصلات على الشهادة ذاتها، حيث بلغ عدد العقود 301,811 عقدًا (31.4٪).

معدلات الزواج

وبلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 في الألف عام 2023، مقارنة بـ 9.0 في الألف عام 2022، وقد تراوحت معدلات الزواج بين الحضر والريف، حيث سجل الحضر 8.6 في الألف بينما سجل الريف 9.5 في الألف.

حالات الطلاق: انخفاض ملحوظ

على الجانب الآخر، انخفضت حالات الطلاق في عام 2023 إلى 265,606 حالة، مقارنة بـ 269,834 حالة في عام 2022، مما يعكس انخفاضًا قدره 1.6٪، وتشير الأرقام إلى أن عدد حالات الطلاق في الحضر بلغ 150,488 حالة (56.7٪ من الإجمالي)، بينما سجل الريف 115,118 حالة (43.3٪). يُلاحظ أن الطلاق في الحضر قد انخفض بنسبة 3.7٪، بينما شهد الريف زيادة بنسبة 1.4٪.

إشهادات الطلاق

بلغ عدد إشهادات الطلاق 254,923 إشهادًا عام 2023، مقارنة بـ 258,757 إشهادًا عام 2022، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.5٪، ومن بين هذه الإشهادات، كانت أعلى نسبة طلاق بين المطلقين في الفئة العمرية من 35 إلى 40 سنة، حيث سجلت 46,414 إشهادًا (18.2٪).

بينما كان الحاصلون على شهادة متوسطة هم الأكثر طلاقًا، حيث بلغت نسبة الطلاق بينهم 34.9٪، كما سجلت المطلقات الحاصلات على شهادة متوسطة أيضًا نسبة مرتفعة تصل إلى 33.1٪.

معدلات الطلاق

يظهر معدل الطلاق لعام 2023 أنه بلغ 2.5 في الألف، بينما كان 2.6 في الألف في 2022، وقد تراوحت معدلات الطلاق في الحضر والريف، حيث بلغ معدل الطلاق في الحضر 3.3 في الألف، في حين سجل الريف 1.9 في الألف.

تعكس إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023 تغيرات ملحوظة في النمط الاجتماعي في مصر، مع زيادة في عقود الزواج وانخفاض في حالات الطلاق. هذه البيانات تعتبر مؤشرات مهمة لتوجهات الأسرة المصرية وتحدياتها، وتؤكد على أهمية الوعي الاجتماعي والبرامج الداعمة للعلاقات الأسرية.