ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ضد توتنهام الليلة

يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة مرتقبة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح فريق مانشستر سيتي مهددا بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه نيوكاسل 1 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة السادسة من المسابقة.

كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

ويعتلي فريق الكرة الأول بنادي ليفربول قمة ترتيب جدول بطولة الدوري الإنجليزي، وترصد إليكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول المسابقة قبل المواجهة المنتظرة اليوم:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام



1. ليفربول 15 نقطة

2. مانشستر سيتي 14 نقطة

3. آرسنال 14 نقطة

4. تشيلسي 13 نقطة

5. أستون فيلا 12 نقطة

6. فولهام 11 نقطة

7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة

8. برايتون 9 نقاط

9. نوتينغهام فورست 9 نقاط

10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط

11. مانشستر يونايتد 7 نقاط

12. برينتفورد 7 نقاط

13. بورنموث 5 نقاط

14. وست هام يونايتد 5 نقاط

15. إيفرتون 4 نقاط

16. ليستر سيتي 3 نقاط

17. كريستال بالاس 3 نقاط

18. إبسويتش تاون 3 نقاط

19. ساوثهامتون 1 نقطة

20. وولفرهامبتون 1 نقطة