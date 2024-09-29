إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالمنصورة.. تفاصيل

وقع حادث تصادم أصيب فيه 4 أشخاص بإصابات متفرقة، بين موتوسكل مع آخر على طريق منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع آخر على طريق ميت تمامة - منية النصر ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4، حيث اصيب كلا من: مروان محمد السيد 16 عاما مصاب نزيف بالمخ، عادل محمد طه 14 عاما وإصابته كسر بالساق اليسرى، محمد احمد جاد 17 عاما وإصابته اشتباه بنزيف في المخ، خالد محمد توفيق 18 عاما، مصاب ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، وجميعهم مقيمى قرية ميت تمامة التابعة لمنية النصر.

تم نقل المصابين الى مستشفى منية النصر، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.