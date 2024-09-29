وزير الداخلية: ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية تدرك حجم التحديات التي تحيط بوطن وتكثف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، وذلك من خلال القراءة الدقيقة للتهديدات الأمنية المتنامية بالمنطقة والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون وإجهاض المحاولات اليائسة والمستمرة للتنظيمات الإرهابية ومن يشاركها أهدافها لاستعادة توازنها وقدراتها لإحياء أنشطتها الهدامة التي تعد الترويج للأكاذيب والشائعات وتزييف الحقائق.

وشدد "توفيق"، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن الوزارة تحرص على اتخاذ أقصى درجات اليقظة واستمرار الأخذ بزمام مواجهة تلك المخططات، استنادًا إلى وعيًا شعبيًا.