الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الريال السعودي بداية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية مقابل الجنيه

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية.. شهد سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية في أول أيام العمل الرسمية للقطاع المصرفي، استقرارًا، وحقق سعر الريال في البنك المركزى استقرارًا مسجلا نحو 12.909 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.871 جنيه.

 

وفي هذا الصدد ترصد بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك خلال بداية التعاملات، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الرسمية لكل الأسعار لا سيما أسعار العملات وسعر الريال السعودي اليوم الأحد، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية

 

سعر الريال في البنك المركزى 12.909 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.871 جنيه.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري 12.907 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.849 جنيه.

سعر الريال في بنك مصر 12.955 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.897 جنيه.

سعر الريال في بنك القاهرة 12.918 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.859 جنيه .

سعر الريال في مصرف ابو ظبى 12.922 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.895 جنيه.

سعر الريال في بنك الإسكندرية 12.916 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.866 جنيه.

سعر الريال في بنك أجريكول 12.986 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.83 جنيه.

سعر الريال في بنك البركة 12.916 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.824 جنيه.

سعر الريال في البنك المصرى الخليجى 12.884 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.857 جنيه.

سعر الريال في المصرف المتحد 12.909 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.457 جنيه.

سعر الريال في المصرف العربي 12.915 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.884 جنيه.

سعر الريال في بنك سايب 12.92 جنيه للشراء بينما سجل للبيع12.7 جنيه.

سعر الريال في البنك العقاري المصري العربي 12.9 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.546 جنيه.

سعر الريال في بنك الإستثمار العربي 12.924 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.878 جنيه.

سعر الريال في بنك قناة السويس 12.923 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.839 جنيه.

سعر الريال في البنك الأهلى الكويتى 12.908 جنيه للشراء  بينما سجل للبيع 12.878 جنيه.

سعر الريال في البنك الأهلى اليونانى 12.955 جنيه للشراء بينما سجل للبيع 12.897 جنيه.

سعر الريال في بنك التنمية الصناعية 12.955 جنيه للشراء  بينما سجل للبيع12.897 جنيه.

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