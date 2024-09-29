الأحد 29 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

صالون ثقافي بالأوبرا بعنوان "مصر مسرحًا للأحداث في روايات لوفينو".. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الثقافة المصرية، في إطار اهتمامها بتقديم أرقى الفنون من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وضمن نشاطها الثقافي والفكري، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الآن للتنمية والثقافة، صالونًا ثقافيًا بعنوان "مصر مسرحًا للأحداث في روايات لوفينو"  فى السابعة مساء اليوم، الأحد على المسرح الصغير. 
يستضيف الصالون الكاتب الإيطالي ألفريدو لوفينو، أستاذ علم المصريات بجامعة تورينو ونائب رئيس دار الحكمة بإيطاليا، بمشاركة الدكتور وسيم السيسي، الباحث في تاريخ مصر القديمة، بحضور المترجم إسلام فوزي.

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