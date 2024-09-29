مديرعام الطب الوقائى بالدقهلية يتفقد إداراتى بلقاس وجمصة

قام الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، للطب الوقائى صباح اليوم بزيارة مفاجئة لإداراتى بلقاس وجمصة، وذلك لمتابعة سير العمل .



يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف الجولات التفقدية بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.



وتضمنت الجولة تفقد وحدة عصفور وديوان الادارة الصحية بجمصة بالإضافة إلى المركز الطبي بالمنصورة الجديدة ومركز طب الاسرة والقافلة الطبية بالجزائر.



وكشف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، أن الزيارة شملت تفقد عيادات الصحة الإنجابية، والتأكد من انتظامها، وكذلك منظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال المبادرات الرئاسية، موجهًا بضرورة انضباط منظومة صرف ألبان الأطفال داخل المركز، ومراجعة أرصدة وصلاحيات الأدوية

