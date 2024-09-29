وزارة العمل تنظم ندوة "أهداف السلامة والصحة المهنية والمخاطر الفيزيائية" بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بعنوان "أهداف السلامة والصحة المهنية والمخاطر الفيزيائية"، وذلك بفندق بيراميدز بارك بالهرم بمشاركة 30 عامل بالفندق.

وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه المديرية تسعى إلى تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشأة ذاتها ، تحت رعاية الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وإشراف المهندسة رشا عبدالحميد مدير مكتب الهرم ، وألقي الندوة الدكتورة سارة طلعت مفتش مكتب الهرم.