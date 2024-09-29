الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الداخلية: أتوجه بالتحية لقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أثناء الاحتفالية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه من دواعي الفخر والاعتزاز مواكبة احتفال اليوم بذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي جسد بطولات ملحمة أبهرت العالم.

 

وتابع "توفيق"، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"،: "بهذه المناسبة يسعدني أن أتوجه بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة.. راجين المولى عز وجل أن يكلل مسارات التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن بالأمة المصرية للمزيد من التوفيق والسداد".

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