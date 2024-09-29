وزارة العمل تنظم ندوتين حول العنف ضد المرأة وعقد العمل الموحد بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، ندوتين للتوعية في مجال "عمل المرأة" من خلال مكتب عمل ميت غمر، بمقر شركة ميت غمر للغزل والنسيج بحضور عدد من العاملين بالشركة بعنوان (العنف ضد المرأة) والآثار السلبية المترتبة عليه.

وكذلك ندوة توعية للعاملين بشركة بنتا للدهانات والمواد اللاصقة بالمنطقة الصناعية بجمصة، حيث جرى إلقاء محاضرات توعية للعاملين حول أحكام عقد العمل الموحد وفقاً لما نص عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة من خلال الأجهزة التابعة لها والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال أحمد رجائي وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى خلال الندوة الأولى مناقشة بعض الموضوعات منها : الزواج الإجباري في سن صغيرة وتأثيره على الأسرة والمجتمع ، واستخدام الضرب كعقاب وآثاره الاجتماعية والنفسية السيئة على المرأة ، وإجبار المرأة للخروج إلى العمل لمساعدة الزوج على أعباء المعيشة ، والطلاق وأثره على المجتمع ، كما جرى استعراض موضوع التحرش ، ودور الدولة في رفع الظلم عن المرأة وتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً.

أما الندوة الثانية استهدفت إحاطة العامل بجميع المواد الأساسية لعقد العمل لمعرفة حقوقه الأساسية التي يكفلها له القانون ، ودور وزارة العمل في نشر التوعية بحقوقهم لدى أصحاب الأعمال من إجازات سنوية وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتوفير الحرية النقابية ، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل ، وعدد ساعات العمل اليومية وفترات الراحة ، وإعلان لائحة الجزاءات وغيرها من الحقوق المقررة فى القانون.