بدء محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

بدأت محكمة جنح العجوزة، جلسة الاستئناف المقدمة من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وحضر مدير أعمال الراحل حلمي بكر جلسة محاكمته.

حبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر 3 سنوات

وكانت محكمة جنح العجوزة، قضت بـ حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار الراحل حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

واتهم محامى الموسيقار حلمى بكر مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليوني ومائتين وثمانين ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.