الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي يمنح أوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

أوائل الخريجين من كلية الشرطة وهم: 

ـ الأول: ملازم تحت الاختبار أحمد جهاد أحمد الشربيني 

ـ الثاني: ملازم تحت الاختبار يوسف أحمد حمدي توفيق

ـ الثالث: ملازم تحت الاختبار عمر عثمان عمر المحرزي

ـ الرابع: ملازم تحت الاختبار محمود عادل سعد بيومي

ـ الخامس: ملازم تحت الاختبار نور الدين محمد عبدالمنعم مندور 

أوائل الوافدين وهم: 

(أول الوافدين) من فلسطين، ملازم تحت الاختبار يوسف فخري عبد الواحد العملة

أول الخريجين الحاصلين على ليسانس حقوق، هو ملازم تحت الاختبار محمد طارق محمد موسى

أول الخريجات الحاصلات على ليسانس حقوق، ملازم تحت الاختبار سامية محمد يوسف شمس

أول الخريجات الحاصلات على بكالوريوس تربية رياضية، ملازم تحت الاختبار أمنية حسام أحمد محمود.

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