وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بشركة مياه الشرب في سوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى في سوهاج، بحضور عدد 86 من العاملين.

وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها: مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل.

وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال الدكتور حازم على حسن مدير مديرية العمل بسوهاج، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه فى ختام الفعاليات قدم المشاركين الشكر لوزارة العمل ومديرية العمل بسوهاج على جهودها الفعالة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت التى يعملون بها.

كما أكد مدير المديرية على الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية حول أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة داخل أماكن العمل.