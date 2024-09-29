تراجع لأسعار العملات العربية في البنوك الأهلي بمستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار صرف العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية في أول أيام عمل القطاع المصرفي، تراجعًا ملحوظاً، مقارنة بنهاية تعاملات اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري، وفق آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات صباح اليوم الأحد وفق إعلانها على الموقع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار صرف العملات العربية خلال تعاملات اليوم في البنك الأهلي

الدينار الكويتي: 157.87 جنيه للشراء بانخفاض 36 قرشا، و158.85 جنيه للبيع بانخفاض 43 قرشا.

الريال السعودي: 12.86 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و12.91 جنيها للبيع، بانخفاض 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش للشراء والبيع.

الدينار البحريني: 129.9 جنيه للشراء بتراجع 39 قرشا، و 128.53 جنيه للبيع، بانخفاض 40 قرشا.

الريال القطري: 12.27 جنيه للشراء بانخفاض 3 قروش، و13.29 جنيه للبيع بانخفاض 4 قروش.

وسجل سعر الدينار الأردني نحو 67.68 جنيه للشراء، و68.42 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرشا للشراء والبيع.