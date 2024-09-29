الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وحدات المهام الخاصة تقدم عرضًا في حفل تخرج طلبة الأكاديمية

عرض أمام الرئيس السيسي
عرض أمام الرئيس السيسي

شهد حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض وحدات المهام الخاصة، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة من طلبة أكاديمية الشرطة

ووحدات المهام الخاصة هي قوات مهماتها التدخل في المواقف الأمنية المختلفة، التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ، وذلك بحضور قائد الدراجات النارية من قوات المهام الخاصة، كما شهد الرئيس السيسي مجموعة من اللنشات التي تستخدم في الدوريات والمناورات والبحث والإنقاذ السريع.

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