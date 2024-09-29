النائب أيمن محسب يثمن إرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، الأمر الذي يعكس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وقال "محسب"، إن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام ما تمارسه إسرائيل من عدوان علي قطاع غزة والضفة الغربية وأخيرًا لبنان، داعيًا القوى الفاعلية إقليميًا ودوليًا للتحرك من أجل دفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والعمل على وقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، محذرًا من انزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، وبدء مسار سياسي جديد لحل أزمات وقضايا المنطقة، بدلًا من سياسة حافة الهاوية التي تمارسها إسرائيل، مؤكدًا أن الحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والعنف، فضلًا عن كونها السبيل لإيجاد حلول جذرية لقضايا المنطقة.

وأشاد النائب أيمن محسب، بالدور الذي تقوم به مصر من أجل وقف نزيف الدم العربي ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن هدوء المنطقة واستقرار الشرق الأوسط مرتبط بوقف إطلاق النار على قطاع غزة وبدء مسار من المفاوضات السياسية لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967.