رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي زعيم صادق يقود مسيرة البلاد للتنمية

قال اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، :"رجال أكاديمية الشرطة أشداء وعزمهم كعزم الأبطال وطالما كانت الأكاديمية نصب أعينهم شرفا عظيما قدموا إليها حاملة أكتافهم رسالة الأمن بكل فخر وشرف".

وتابع “أبو المكارم”، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من اكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، :"من عظيم احتفالنا اليوم تشريف الرئيس السيسي، ليشهد تتويج جهود مضيئة كان حصادها رجال أحسن إعداداهم وثقلت قدراتهم.

ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسي، قائلاً:"رمز مخلص وزعيم صادق يدافع عن الحق ويقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم".