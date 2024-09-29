الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي زعيم صادق يقود مسيرة البلاد للتنمية

رئيس أكاديمية الشرطة
رئيس أكاديمية الشرطة

قال اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، :"رجال أكاديمية الشرطة أشداء وعزمهم كعزم الأبطال وطالما كانت الأكاديمية نصب أعينهم شرفا عظيما قدموا إليها حاملة أكتافهم رسالة الأمن بكل فخر وشرف".

 

وتابع “أبو المكارم”، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من اكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»،  :"من عظيم احتفالنا اليوم تشريف الرئيس السيسي، ليشهد تتويج جهود مضيئة كان حصادها رجال أحسن إعداداهم وثقلت قدراتهم.

 

ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسي، قائلاً:"رمز مخلص وزعيم صادق يدافع عن الحق ويقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم".

 

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.. بث مباشر

عبدالعاطي: مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم بعثة السلام الجديدة في الصومال

مستشار قانوني: التمويل العقاري حل أزمة ملف الإيجار القديم

وكيل "القوى العاملة": ضرر أزمة الإيجار القديم يقع على الجميع

وزير الخارجية: مصر تسعى لدفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية

وزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا 

نقابة الأطباء: واقعة فيديو تحرش طبيب بمرض "مؤسف ومؤلم".. ينتظره عقوبات تصل للشطب

أستاذ استشعار عن بعد: سد إثيوبيا يشكل خطرًا كبيرًا ويؤدي لنشاط زلزلزالي
الجريدة الورقية