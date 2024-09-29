موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الاسباني والقناة الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد، مساء اليوم، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراة الديربي بالجولة الثامنة للدوري الإسباني.



ويتواجد ريال مدريد بالمركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.



ويأمل كلا الفريقين للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة بعد هزيمته ليلة السبت أمام أوساسونا بنتيجة 4-2.



موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD 1.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك.