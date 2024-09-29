دفاع النواب: القيادة السياسية والجيش والشرطة وفروا لنا أهم سلعة

أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، أن هناك اختراق أمنى كبير لحزب الله ، وهو ما أسفر عن استهداف عدد كبير من قيادات الحزب وعلي رأسهم أمينة العام ، حسن نصر الله ، موضحاً بأن إسرائيل ارادت بعملية اغتياله تحقق نصر معنوي بعد الفشل في تحرير الرهائن في غزة علي مدار عام .



واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أننا نعيش وسط كتلة من اللهب في منطقة تعج بالحروب ، وعلينا أن ان نشكر القيادة السياسية والجيش المصري والشرطه المصرية علي توفير سلعه من أهم السلع في العالم وهى سلعه الأمن ، والاستقرار الذي ننعم به ، مشيراً بأن الدولة المصرية راسخه وثابته وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وثمن وكيل دفاع النواب من الموقف المصري الرافض للهجمات الإسرائيلية علي لبنان وتأكيده علي احترام سيادة الدول وحماية المدنيين ، وتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بإرسال المساعدات الفوريه الي لبنان ، مؤكدا بأن الشقيقة الكبرى مصر كانت وستظل قلب العروبه النابض بالخير للجميع.

وأدان ابراهيم المصري الصمت الدولي السلبي تجاة الممارسات والهجمات البريريه الإسرائيلية ، مؤكداً بأن العالم فقد إنسانيته ، واصبحنا نعيش في عالم تحكمه شريعة الغاب .



