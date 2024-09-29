الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

دفاع النواب: القيادة السياسية والجيش والشرطة وفروا لنا أهم سلعة

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب

أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، أن هناك اختراق أمنى كبير لحزب الله ، وهو ما أسفر عن استهداف عدد كبير من قيادات الحزب وعلي رأسهم أمينة العام ، حسن نصر الله ، موضحاً بأن إسرائيل ارادت بعملية اغتياله تحقق نصر معنوي بعد الفشل في تحرير الرهائن في غزة علي مدار عام .


واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أننا نعيش وسط كتلة من اللهب في منطقة تعج بالحروب ، وعلينا أن ان نشكر القيادة السياسية والجيش المصري والشرطه المصرية علي توفير سلعه من أهم السلع في العالم وهى سلعه الأمن ، والاستقرار الذي ننعم به ، مشيراً بأن الدولة المصرية راسخه وثابته وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وثمن وكيل دفاع النواب من الموقف المصري الرافض للهجمات الإسرائيلية علي لبنان وتأكيده علي احترام سيادة الدول وحماية المدنيين ، وتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بإرسال المساعدات الفوريه الي لبنان ، مؤكدا بأن الشقيقة الكبرى مصر كانت وستظل قلب العروبه النابض بالخير للجميع.

وأدان ابراهيم المصري الصمت الدولي السلبي تجاة الممارسات والهجمات البريريه الإسرائيلية ، مؤكداً بأن العالم فقد إنسانيته ، واصبحنا نعيش في عالم تحكمه شريعة الغاب  .


 

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