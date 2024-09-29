اليوم.. يد الزمالك في مهمة إنتحارية أمام عمالقة فيزبريم المجري

يخوض الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد مواجهة قوية أمام منافسه فيزبريم المجري في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الصالة المغطاة المغطاة بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

ويسعى الزمالك لتقديم مستوى مميز في مهمته الصعبة أمام فيزبريم المدجج بالنجوم، بعد تحقيقه الفوز في أولى المباريات على حساب تاوباتي البرازيلي.

ويتواجد يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد والزمالك السابق على رأس تشكيلة فيزبريم المجري.

موعد مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

تنطلق مباراة الزمالك وفيزبريم في كأس العالم لكرة اليد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

تنقل مباراة الزمالك وفيزبريم المجري بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.