الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليوم.. يد الزمالك في مهمة إنتحارية أمام عمالقة فيزبريم المجري

فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة اليد

يخوض الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد مواجهة قوية أمام منافسه فيزبريم المجري في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الصالة المغطاة المغطاة بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

txt

الكرواتي ماركو ماركيس مدرباً لحراس يد الزمالك

ويسعى الزمالك لتقديم مستوى مميز في مهمته الصعبة أمام فيزبريم المدجج بالنجوم، بعد تحقيقه الفوز في أولى المباريات على حساب تاوباتي البرازيلي. 

ويتواجد يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد والزمالك السابق على رأس تشكيلة فيزبريم المجري.

موعد مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي 

تنطلق مباراة الزمالك وفيزبريم في كأس العالم لكرة اليد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

تنقل مباراة الزمالك وفيزبريم المجري بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الجريدة الورقية