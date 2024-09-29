استقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الأحد

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر2024، إستقرارا في الأسعار، وتراوجت أسعار الدواجن البيضاء مابين 82 إلى 84 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 97 إلى 98 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116 إلى 119 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 100 إلى 102 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 121 و122جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 125 إلى 127 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 186 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 40 جنيها للكيلو، وجناح 50جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 184جنيها للكيلو، ووراك 86 جنيها للكيلو، وشاورما 184جنيها للكيلو، وفصوص184، كبد صافي 106 جنيها للكيلو، كبد وقوانص 84 جنيها، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 95 إلى 97 جنيها للكيلو.