قرعة جديدة للبطولة العربية بعد إعتذار الأندية اللبنانية

تقرر إعادة القرعة الخاصة بالبطولة العربية لكرة السلة وذلك عقب اعتذار عدد من الاندية حيث تقام القرعة غدا الاثنين فى حضور مدير البطولة الكابتن حازم الرجال وقيادات الاتحاد العربى للسلة

ومن المقرر أن تقام البطولة بالأسكندرية التى يستضيفها نادي الأتحاد السكندري .فى الفترة من ١-١٢ اكتوبر المقبل

وقد استقبلت اللجنة المنظمة إستقبلت خطابات إعتذار أربعة أندية عن المشاركه في البطولة العربية وعلي رأسهم فريقي " بيروت - الأنطواني " نظرا للأحداث الجارية في دولة لبنان الشقيقه ، بينما تقدم كل من " الترجي الجزائري - سلا المغربي " بالأعتذار عن المشاركه في البطولة نظرا لوجود صعوبات في عملية الطيران المحيطة بهم .

وعلي ضوء ذلك فمن المقرر ان يقوم الأتحاد العربي لكرة السلة و اللجنة المنظمة للبطولة بعمل قرعة جديدة للفرق المشاركه في البطولة وذلك خلال الأجتماع الفني المقرر إقامته بعد غدا الأثنين الموافق من 30 سبتمبر الجاري .

يذكر أن حازم الرجال مدير البطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦ وأمين صندوق نادى الاتحاد السكندرى وعضو مجلس الادارة قد أعلن ان شركة تذكرتي قررت بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد مصيلحى ان تكون اسعار التذاكر كالتالي مباريات الاتحاد السكندري سعر التذكرة ٣٠ جنيها وأسعار المباريات الاخري غير الاتحاد السكندري هي٢٠٠ جنيها.

وشدد على ضرورة الالتزام خلال فترة البطولة بالإجراءات الإعلامية المتبعة من خلال قناة دبى والنيل للرياضة المصرية.

يذكر أن البطولة ستقام بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد وصالة برج العرب وصالة مبارك بسموحة.

ويشارك من مصر ٣ فرق هم الاتحاد السكندرى وسبورتنج وسموحة.