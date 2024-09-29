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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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حفل تخرج طلبة الشرطة.. ملازم تحت الاختبار تكشف دافعها للالتحاق بالأكاديمية

سامية شمس تتحدث للقاهرة
سامية شمس تتحدث للقاهرة الإخبارية

قالت سامية محمد شمس، ملازم تحت الاختبار وخريجة بأكاديمية الشرطة، إنّها تخرجت في كلية الحقوق جامعة طنطا، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ثم التحقت بأكاديمية الشرطة.

وأوضحت أنّ مجالها يختلف عن الضباط المتخصصين، إذ إنّ مجال العمل لديها أمنيا مثل ضباط القسم العام بمعنى ضابط شامل كل المجالات.

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السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

وأضافت «شمس»، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر «إكسترا نيوز»، أنّها درست في أكاديمية الشرطة لمدة عامين، كما أنّها حصلت على الماجستير في القانون الخاص من جامعة عين شمس.

وأشارت إلى أنّ شقيقها الأكبر سبقها والتحق بالأكاديمية من قبل ما دفعها إلى أخذ هذه الخطوة، كما أنّ شقيقها الصغير التحق بالقسم العام أيضًا، بالتالي كان لديها حافز كبير للالتحاق بالأكاديمية.

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