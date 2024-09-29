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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أوكرانيا تقصف جمهورية دونيتسك ب 101 مقذوف

القوات الاوكرانية
القوات الاوكرانية

كشفت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 38 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 101 مقذوف من عيارات مختلفة،  وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

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وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلجرام" "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 38 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 16 على محور دونيتسك و22 على محور غورلوفكا وواقعتي قصف على محور فولنوفاخا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 101 مقذوف مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 4 مدنيين.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

يذكر أنه في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

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