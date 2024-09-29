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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية في أوكرانيا دون روسيا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

 قال مكسيم ريجينكوف، وزير الخارجية البيلاروسي، أنه من دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع تسوية سلمية في أوكرانيا وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك. 

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وأضاف ريجينكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "إذا أدرك الجميع، مثل بيلاروسيا، ما كان يحدث بالفعل في منطقة الصراع (في أوكرانيا) وما يُهدد به، وأرادوا حقًا وقف المواجهة الدموية بين الشعبين الشقيقين، فسيعرفون أن أوكرانيا كانت على خطأ باستمراها في الصراع".

وأكد ريجينكوف، بالقول: "تأتي مبادرات مثل خطة السلام البرازيلية الصينية، في الوقت المناسب للغاية، ومع ذلك، دون مشاركة روسيا، لن ينجح أي مشروع".

وأشار أيضًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك هيكل أمني جديد في المنطقة الأوروبية دون مشاركة بيلاروسيا. 

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الجريدة الورقية