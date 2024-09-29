سرقوا أعمدة الإنارة لبيع أجزائها.. قرار حول 4 لصوص بالقطامية

أصدرت نيابة القطامية، قرارًا بحبس 4 أشخاص، بتهمة سرقة أعمدة الإنارة، من الشوارع وبيعها بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة وتحميلها على سيارة نقل بعد تفكيكها وتقطيعها ثم بيعها لتاجر خدرة على علم أنها من متحصلات سرقة.

في سياق آخر، أصدرت نيابة المطرية، قرارًا بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص اصيبوا في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك في شارع بورسعيد أمام عزبة شلبي، في منطقة المطرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك في شارع بوسعيد بمنطقة المطرية.

وكشفت التحريات أن الحادث أسفر عن اصابة 5 اشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية التعليمي.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.