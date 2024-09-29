خبير مالي يتوقع استكمال موجة الصعود بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 31500 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

كما تتوقع "رمسيس" أن تمثل منطقة 31000 نقطة مستوى مقاومة، يتطلب أن يستقر السوق أعلاها لفترة طويلة....كما تتوقع أيضا أن يمثل 29800 نقطة منطقة دعم للمؤشر الرئيسي.

وشهدت الجلسات القليلة الماضية لمؤشرات البورصة أداء متماسكا، حيث اتسمت المؤشرات الرئيسية والفرعية بالتوازن في الأداء، خاصة المؤشرات الفرعية التي شهدت نشاطا ملموسا.

كما شهدت البورصة تحول العديد من المستثمرين من الشراء في أسهم المؤشر الرئيسي إلى أسهم المؤشرات الفرعية، وفي مقدمتها المؤشر السبعيني.

كما نشطت أيضا العديد من أسهم القطاعات المدرجة، ومنها قطاع العقارات، تتصدرها الأسهم القيادية، وكذلك قطاع المواد الأساسية والتي تضم الحديد والصلب، والالومنيوم.

على مستوى السيولة شهدت تراجعا ملموسا، حيث توجهت إلى أدوات الدين، مما ساهم في تراجعها لتحقق قيم متوسطات بنحو 4 مليار جنيه، وهو رقم متدني مقارنة بالقيم السابقة.