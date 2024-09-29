الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

أحمد ياقوت يكشف أوضاع المصريين في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي ويؤكد على جهود السفارة والتواصل معهم

الدكتور أحمد ياقوت،
الدكتور أحمد ياقوت، لبنان

 

أكد الدكتور أحمد ياقوت، رئيس الاتحاد العام للمصريين في لبنان، أنه حتى لم نتلقى اي بلاغ عن اصابه احد من ابناء الجالية المصرية في لبنان، ونأمل من الله أن تهدأ الأمور وأن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وأشار ياقوت في تصريحات خاصة للوفد، أن السفاره المصرية بلبنان حذرت من التواجد والسفر بلبنان تلك الفترة والتجول بالمدن الخطرة الواقع بها الضرب والغارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفعيلها جروب على الواتس منذ بداية الأزمة للتحذير والتواصل مع الاغلبيه من ابناء الجاليه.

واستكمل: " كما عملت رابط لتجميع اكبر عدد من ابناء الجاليه ومعرفة اماكن تواجدهم ومعرفة من يرغب بالسفر او لا، ومع الوقت يتم ارسال تحذيرات وتنبيهات للجميع وكل الجروبات الخاصه بالمصريين تقوم بالنشر فورا".

ونوه رئيس الاتحاد العام للمصريين في لبنان، إلى أن أجواء الحرب صعبة جدا على الجميع ولا تفرق بين احد واخر، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الجميع.

 

هذا وتستمر  عمليات النزوح من الجنوب اللبناني، باتجاه المناطق الشمالية، بالتزامن مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على البلاد.

مواد متعلقة

جاكلين سعد تكشف للوفد لقاء وزير الخارجية والهجرة بأبناء الجالية المصرية بنيويورك.. أبرز المطالب

تعيين د ايمان الشامي مدير اقليمي للاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمركز الرئيسي بالقاهرة

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوقع اتفاقية تعاون مع الكونفدرالية الإيطالية

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بعض ممثلي الجالية المصرية بنيويورك

الخارجية تستجيب لشكاوى الطلاب المصريين ممن لم يدرسوا الأحياء بنظام المسار السعودي وقبولهم بالجامعات

الجالية المصرية بأوكرانيا تشارك في اجتماع مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية .. صور

الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا تفتتح معرض "ريشة عالمية بأيدي عربية10".. وتكشف مفاجأة للفائزين.. صور

الاتحاد العام للمصريين بالخارج في احتفالات سفارة السعودية بالعيد الوطني في المنامة

الجريدة الورقية