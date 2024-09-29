أحمد ياقوت يكشف أوضاع المصريين في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي ويؤكد على جهود السفارة والتواصل معهم

أكد الدكتور أحمد ياقوت، رئيس الاتحاد العام للمصريين في لبنان، أنه حتى لم نتلقى اي بلاغ عن اصابه احد من ابناء الجالية المصرية في لبنان، ونأمل من الله أن تهدأ الأمور وأن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وأشار ياقوت في تصريحات خاصة للوفد، أن السفاره المصرية بلبنان حذرت من التواجد والسفر بلبنان تلك الفترة والتجول بالمدن الخطرة الواقع بها الضرب والغارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفعيلها جروب على الواتس منذ بداية الأزمة للتحذير والتواصل مع الاغلبيه من ابناء الجاليه.

واستكمل: " كما عملت رابط لتجميع اكبر عدد من ابناء الجاليه ومعرفة اماكن تواجدهم ومعرفة من يرغب بالسفر او لا، ومع الوقت يتم ارسال تحذيرات وتنبيهات للجميع وكل الجروبات الخاصه بالمصريين تقوم بالنشر فورا".

ونوه رئيس الاتحاد العام للمصريين في لبنان، إلى أن أجواء الحرب صعبة جدا على الجميع ولا تفرق بين احد واخر، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الجميع.

هذا وتستمر عمليات النزوح من الجنوب اللبناني، باتجاه المناطق الشمالية، بالتزامن مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على البلاد.