إعلام القاهرة تكرّم لمياء محمود لإسهاماتها المتميزة (صور)

كرّمت كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتورة لمياء محمود رئيسة شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية سابقا ورئيسة اللجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الاذاعات العربية سابقا، لإسهاماتها المتميزة على الساحة الإعلامية المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال حفل تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة الدفعة الخمسين، في قاعة الاحتفالات الكبرى برعاية وحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام.

وشمل تكريم أساتذة كلية الإعلام الحاصلين على جوائز رفيعة وهم: الدكتور حسن عماد مكاوى والدكتور سامى عبد العزيز، والدكتورة ليلى عبد المجيد.

كما شمل التكريم كل من: خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومجدى لاشين رئيس التليفزيون المصرى سابقا، والدكتور هانى جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية سابقا، وعصام السباعى رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وغالى محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال سابقا.

من هي الدكتورة لمياء محمود؟

د. لمياء محمود

حصلت الدكتورة لمياء محمود على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، عام 1983، من قسم الإذاعة والتليفزيون، بتقدير جيد.

كما حصلت الدكتورة لمياء محمود على درجة الماجستير، من قسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عام 1991 فى موضوع ( تأثير العلاقات السياسية العربية على المضمون الإخبارى لإذاعة صوت العرب ).

وحصلت الدكتورة لمياء محمود على درجة دكتوراة الفلسفة فى الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عام ـ1999، فى موضوع ( إدراك الشباب للواقع السياسى، دراسة تطبيقية على أخبار التليفزيون ).

تدرجت الدكتورة لمياء محمود في الوظائف من مذيع ومقدم برامج ثالث بإذاعة صوت العرب مارس عام 1984، ثم مذيع ومقدم برامج ثان بإذاعة صوت العرب أكتوبر عام 1995، ثم مذيع ومقدم برامج أول بإذاعة صوت العرب مايو عام 2002.

ثم ترقت الدكتورة لمياء محمود إلى منصب المدير العام للإدارة العامة للتدريب العملى بالإذاعة المصرية نوفمبر 2005، ثم نائب رئيس شبكة صوت العرب يوليو 2009، وشغلت منصب رئيس شبكة صوت العرب يوليو 2013، حتى التقاعد مارس 2022.

وشمل الإنتاج العلمي للدكتورة لمياء محمود: مذكرات فى إنتاج البرامج الإذاعية، ومذكرات فى الأخبار وإنتاج البرامج الإخبارية، ومذكرات فى المهارات الأساسية للمذيعين بالإذاعة والتليفزيون، ومذكرات فى قواعد الأداء والإلقاء الإذاعي، ومذكرات فى إعداد وتقديم البرامج الحوارية فى الإذاعة والتليفزيون، ومذكرات فى فن الكتابة للبرامج الإذاعية، وكتاب تاريخ وأيام العرب والعجم، وكتاب ملامح، وكتاب " كيف تكون مذيعاً "، ومذكرات فى الاتصال المؤسسي، ومذكرات فى البرمجة الإذاعية.

وخلال هذا العام، حصلت الدكتورة لمياء محمود على درع وشهادة تقدير من جامعة النهضة، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وجمعية خريجى الإعلام، في فبراير 2024، ودرع التليفزيون المصرى فى العيد التسعين للإذاعة المصرية، مايو 2024، ودرع جمعية خريجى الاعلام فى العيد التسعين للإذاعة المصرية، مايو 2024، ودرع كلية الإعلام جامعة القاهرة فى العيد الحادي والسبعين لصوت العرب، يوليو 2024.