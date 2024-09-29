عاجل.. الأردن: سقوط صاروخ من نوع "غراد"

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن صاروخا من نوع "غراد" سقط مساء اليوم في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر بمحافظة العاصمة في الأردن، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وذكر المصدر بأنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أطلق من جنوب لبنان.

وأكد المصدر ذاته أن الفرق المعنية تحركت لمكان سقوط المقذوف.

وأشار في السياق إلى أن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.

وأهاب بضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.