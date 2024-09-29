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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

حفل تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة (صور)

حفل تخرج إعلام القاهرة
حفل تخرج إعلام القاهرة

أقامت كلية الإعلام جامعة القاهرة احتفالية بمناسبة تخريج الدفعة الخمسين، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. 

وأقيمت الاحتفالية برعاية وحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام.

وحملت الدفعة اسم الدكتورة ليلى عبد المجيد والراحلة الدكتورة انشراح الشال وتم تكريمهما فى بداية الاحتفالية. 

كما تم تكريم اسم الدكتور هشام عطية الأستاذ بقسم الصحافة الذى توفى هذا العام.

وبدأت احتفالية تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة بدأت بطابور عرض شارك فيه الاساتذة والخريجون بمشاركة الموسيقات العسكرية بدأ من البوابة الرئيسية للجامعة وحتى قاعة الاحتفالات الكبرى. 

تكريم أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة 

وتم خلالها ايضا تكريم أساتذة الكلية الحاصلين على جوائز رفيعة وهم: الدكتور حسن عماد مكاوى والدكتور سامى عبد العزيز، والدكتورة ليلى عبد المجيد. 

تلى ذلك تكريم عدد من الإعلاميين خريجى الكلية الذين لهم إسهامات على الساحة الإعلامية المصرية والعربية وهم الدكتورة لمياء محمود رئيسة شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية سابقا ورئيسة اللجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الاذاعات العربية سابقا، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، ومجدى لاشين رئيس التليفزيون المصرى سابقا، والدكتور هانى جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية سابقا، وعصام السباعى رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وغالى محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال سابقا.

تكريم د. لمياء محمود 

وأقيمت الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة والتى تمثل قيمة تاريخية كبيرة مما أعطى زخما كبيرا للاحتفالية التى شهدها الحاصلون على درجتى الماجستير والدكتوراة هذا العام، وخريجو مرحلة البكالوريوس واسرهم الذين وجه لهم الدكتور رئيس الجامعة تحية وتهنئة خاصة فى هذا اليوم الذى أطلق عليه يوم الحصاد.

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