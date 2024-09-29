تطورات إصابة محمد هاني

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفحص المبدئي الذي خضع له محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في السعودية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك تخوف في الجهاز الطبي، من إصابة محمد هاني مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي، واللاعب سوف يخضع لفحص طبي جديد غدًا بعد زوال الورم".

توج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد تحقيقه فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي بهدف لمثله .