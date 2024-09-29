صيدلة الإسكندرية تحقق المركز الثالث فى المبادرة الوطنية الخضراء

فازت كلية الصيدلة فى جامعة الإسكندرية، امس السبت، بالمركز الثالث بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الصيدلة بمناسبة فوز مشروع «الدائرة الخضراء Green Cycle» المقدم من الكلية بالمركز الثالث على مستوى محافظة الإسكندرية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (الدورة الثالثة 2024) فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وقال إن المشروع فاز للعام الثانى على التوالى فى هذه المبادرة حيث حقق المركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية فى العام الماضى

وكرم أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، المشروعات الفائزة، وسلم شهادات التقدير لكل من الدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الحويط أستاذ العقاقير وعضو لجنة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وكان قد افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اول امس احتفالية تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تنظمها محافظة الإسكندرية لقطاع غرب الدلتا الإسكندرية والبحيرة ومطروح وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك برعاية رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية بأسلوب استباقي بهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة لحماية البيئة.