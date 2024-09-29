الأحد 29 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أيمن منصور: الزمالك يمتلك قائدين.. وكنت واثق من الفوز بالسوبر الإفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث أيمن منصور نجم الزمالك السابق، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال أيمن منصور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"لاعبو الزمالك صنعوا الحدث في مباراة السوبر الإفريقي وذكروني بسوبر 1994، شعرت في أول دقائق المباراة بطمئنينة كبيرة وكنت اثق في الفوز".

وأضاف:"الزمالك يمتلك قائدين عبد الله السعيد داخل الملعب وشيكابالا من الخارج".

وأختتم حديثه قائلًا:"الجميع يطلق عليا اسم "السوبر" بسبب هدفي أمام الأهلي في السوبر الإفريقي عام 1994".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

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